Pedágios da freeway e BRs 101 e 386 e da EGR são liberados no RS

A concessionária CCR ViaSul acaba de liberar os pedágios em rodovias federais sob sua gestão no Rio Grand do Sul. A medida que suspende a cobrança temporária da tarifa atinge as BRs 101 (Três Cachoeiras), freeway (Santo Antônio da Patrulha e Gravataí) e 386 (Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff).

A EGR, empresa estadual, também comunicou que liberou a cobrança nas rodovias sob sua gestão.

A liberação ocorreu no começo da tarde deste domingo (5), segundo nota da CCR ViaSul.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também sugeriu neste domingo que moradores com imóvel no Litoral Norte se dirijam às localidades para garantir suprimento, como água. As praias não sofrem com os problemas que são verificados de inundação. Melo pediu para quem está na cidade que permaneça nas residências nas áreas sem inundação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

A Capital tem redução no abastecimento devido ao impacto das cheias nas estruturas de bombeamento de água.

A concessionária orienta, em nota, que os motoristas parem nas cabines de pagamento manual para registro e isenção da tarifa. "Na modalidade de pagamento automático (tag), a isenção será feita automaticamente", diz a empresa.



Mesmo com a liberação, a concessionária "orienta aos motoristas para que evitem utilizar as rodovias neste período e, caso necessário, que o façam buscando caminhos alternativos".



Informações sobre a condição ads estradas podem ser obtidas pelo Disque CCR ViaSul no 0800 000 0290 ou pelo WhatsApp (51) 3303-3858.