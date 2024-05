Profissionais de saúde voluntários prestam auxílio em abrigos da Região Metropolitana

oito profissionais de saúde que, neste domingo (5), circulam pelos pontos de abrigo do município. A prefeitura local fez um chamado urgente para voluntários da área da saúde, que podem se apresentar à sede da Secretaria Municipal da Saúde (Avenida José Brambila, 40). Entre os voluntários que circulavam entre as famílias abrigadas no CTG Guapos da Amizade , em Cachoeirinha, havia um grupo que, literalmente, não parava. Eramque, neste domingo (5), circulam pelos pontos de abrigo do município. A prefeitura local fez um, que podem se apresentar à sede da Secretaria Municipal da Saúde (Avenida José Brambila, 40).

"Estamos conseguindo garantir um suporte fundamental para essas famílias em um momento tão delicado. Desde sexta estou circulando pela região, entre as comunidades e os abrigos para garantir mesmo um acolhimento a elas", conta a psicóloga Andréia Vargas.

Assim como ela, a médica Patrícia Panni atendia aos desalojados neste domingo. "Sou moradora de Cachoeirinha e percebi que precisava fazer algo por essas pessoas. Eles já estão recebendo esse afeto incrível de tantos voluntários no abrigo, mas precisam também de um suporte clínico. São demandas que se completam e são importantes nessa hora", diz a clínica, que acabava de atualizar receitas médicas um dos atingidos, que sofre com problemas cardíacos e perdeu seus medicamentos com a cheia.

Somente neste abrigo, eram sete profissionais de saúde entre médica, psicólogas, enfermeiras e técnicas de enfermagem.