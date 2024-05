CEEE Equatorial doa R$ 1,1 milhão em colchões e roupas de cama para famílias afetadas pelas cheias

A CEEE Equatorial acaba de anunciar a destinação de R$ 1,1 milhão para as famílias afetadas pelos temporais e pelas enchentes. Com o recurso, estão sendo adquiridos 4.050 colchões, 720 travesseiros e mais lençóis e cobertores para serem entregues à população a partir deste domingo (5).Os primeiros cem colchões já saíram de São Paulo, neste sábado, 4, em direção à cidade de Garibaldi, na serra gaúcha, uma das mais atingidas. Outros 700, comprados em Porto Alegre, serão encaminhados para a Defesa Civil da Capital.Nos próximos dois dias, chegarão 3.250 colchões, travesseiros, lençóis e cobertores a serem entregues na Base Logística da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, localizada no bairro Jardim Carvalho, Porto Alegre, conforme solicitação do órgão de defesa estadual.“Estamos nos somando a esta grande rede de solidariedade aos gaúchos que mais precisam neste momento. Reforçamos aqui nosso compromisso com o Rio Grande nesta situação de calamidade sem precedentes na história do Estado”, afirma o diretor-presidente da CEEE Equatorial, Riberto Barbanera.