CCR Via Sul atualiza condições de tráfego em rodovias federais

O Boletim de Tráfego mais recente da concessionária CCR Via Sul, emitido neste domingo (5), às 9h, sobre as condições das rodovias federais no Rio Grande do Sul, mostra a liberação de um trecho de apenas 19 km na BR-386 no trecho sentido Porto Alegre entre os Kms 327 e 348, entre Marques de Souza e Lajeado. Também houve a liberação total da ponte da Languiru em ambos os sentidos, em Estrela, Km 354 da rodovia.

Confira o boletim:

BR-386

Entre os kms 249 e 349 (Soledade a Estrela): Bloqueio total da rodovia em ambos os sentidos

Do km 327 ao 348 (Marques de Souza a Lajeado): Liberação da pista Sul (sentido Capital) EXCLUSIVAMENTE PARA FLUXO LOCAL

Km 349 (Lajeado): bloqueio total em ambos os sentidos da ponte sobre o Rio Taquari

Km 354 (Estrela): liberação total da ponte da Languiru em ambos os sentidos

Km 425 (Montenegro): bloqueio total em ambos os sentidos da rodovia na praça de pedágio devido alagamento

Km 429 (Nova Santa Rita): bloqueio total da pista Norte (sentido interior) devido alagamento

Km 440 (Canoas): Bloqueio total em ambos os sentidos devido alagamento



BR-448

Km 10 (Canoas): Bloqueio da alça de acesso à BR-386 pela pista Norte (sentido Nova Santa Rita)

Km 12 (Canoas): bloqueio total ambos os sentidos devido alagamento

Km 22 (Porto Alegre): bloqueio da alça de acesso à Freeway pela pista Sul (sentido capital)



Freeway

Km 86 (Cachoeirinha): bloqueio do acesso à cidade em ambos os sentidos)

Km 86 Cachoeirinha): bloqueio do acesso à Avenida Assis Brasil, em ambos os sentidos;

Km 92 (Porto Alegre): bloqueio total da pista Oeste (sentido capital)

Km 92 (Porto Alegre): bloqueio da alça de acesso ao aeroporto

Km 96 (Porto Alegre): fechamento do acesso ao vão móvel pela pista Oeste (sentido capital) devido fechamento de comporta

Km 97 (Porto Alegre): Bloqueio total em ambos os sentidos no vão móvel devido alagamento no entorno