Prefeitura de Canoas pede que moradores do bairro Niterói deixem suas casas

A prefeitura de Canoas está alertando os moradores do bairro Niterói para que deixem suas casas diante do risco de inundação. "Moradores do bairro Niterói, não esperem que as águas subam.

Evacuem imediatamente o bairro!", diz o post nas redes sociais neste domingo (5). Carros de som estão percorrendo as ruas para alertar os moradores.

Canoas enfrente as cheias dos rios Gravataí, Jacuí e dos Sinos. Desde a sexta-feira (3) moradores de diversos bairros precisaram sair de casa, como no Mathias Velho, Rio Branco, Cinco Colônias, Central Park, Fátima, entre outros. No sábado (4), a imagem de centenas de pessoas aguardando resgate mostrava a gravidade da situação.

Segundo a prefeitura de Canoas, até este domingo 14 mil pessoas foram alojadas em abrigos. A ação conta com a Defesa Civil, as Forças Armadas, o Corpo de Bombeiros e voluntários.



Em razão do aumento do nível das águas, em algumas regiões, o acesso só é feito por meio de barco, helicóptero ou moto náutica. Crianças que são resgatadas sozinhas são levadas ao Hospital Universitário, onde recebem atendimento pediátrico e aguardam os familiares. Devido ao alagamento no Hospital de Pronto Socorro, pacientes foram removidos para os hospitais Universitário e Nossa Senhora das Graças neste sábado.