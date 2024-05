Central de doações da microrregião do Vale do Taquari é ativada neste domingo

A Defesa Civil parte para a segunda etapa de enfrentamento à tragédia e coloca em operação o Centro de Doações Regional, no bairro Campestre, em Lajeado, no Vale do Taquari. A unidade coletará comida pronta, água e material de limpeza. A central, instalada no Esporte Clube União Campestre, começa a operar neste domingo, ficando aberta das 8h às 18h.

Voluntários e equipe da Defesa Civil estarão processando a distribuição das doações a todos os municípios afetados pelas cheias na região. As doações, neste momento, devem ser eficazes e práticas, de acordo com a lista abaixo.



A Defesa Civil decidiu abrir o Centro de Doações após a conclusão da etapa de salvamentos, período em que os esforços das equipes foram direcionados ao resgate de vidas.



Onde e quando doar:



Local: Esporte Clube União Campestre em Lajeado (Rua Rosalina Schneider Baron, 14)

Horário: 8h às 18h, a partir de domingo (5/5)

O que doar:



Alimentos não perecíveis: arroz, feijão, massa, farinhas, azeite, açúcar, etc.

Alimentos prontos: água potável, barra de cereais, café solúvel, leite, bolacha, pão, bebidas prontas sem necessidade de refrigeração, geleia, manteiga e assemelhados.

Fraldas e absorventes.

Material de limpeza: esfregões, água sanitária, vassouras, panos, sabonete, pasta e escova de dentes.