RS tem cerca de 420 mil pontos sem luz ainda neste domingo

A energia elétrica permanece interrompida em cerca de 421,7 mil pontos no Rio Grande do Sul na manhã deste domingo (5). São 264,7 mil clientes sem luz na área atendida pela RGE e 157 mil na da CEEE Equatorial.

Na área da RGE, os pontos sem luz são em regiões alagadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes. As regiões mais afetadas são Vale do Taquari (73,5 mil), Metropolitana (83,1 mil), Vale do Rio Pardo, (32,1 mil), Vale dos Sinos (57,4 mil), Serra (8,4 mil), Planalto (5,1 mil), e Central (2,3 mil).

A CEEE Equatorial informou que dos 157 mil clientes sem energia, 141 mil estão desligados por segurança, devido a áreas alagadas, atendendo a solicitações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras municipais.