Governo atualiza situação das barragens no RS

O governo do Estado monitora, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema (ONS), a situação das barragens no Rio Grande do Sul.



Dados parciais divulgados na manhã deste sábado (4/5) apontam que duas estruturas estão em situação de emergência, apresentando risco de rompimento e já com ações de resposta em andamento.

Barragens monitoradas pela Aneel e ONS

Nível de Emergência - Risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas:



UHE 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves (situação inalterada desde o rompimento parcial há dois dias)

Nesta manhã, o governo do Estado viabilizou o acesso dos técnicos da Companhia Energética Rio das Antas (Ceran) à barragem, para realização de manobras de manutenção, entre elas a liberação gradual de água para aliviar a tensão do talude – estrutura da barragem que faz a contenção da água.



Segundo a empresa, as operações começaram às 11h35, com informação prévia à população via canais institucionais da empresa. O trabalho será lento e gradual para que não haja alteração do nível do rio Taquari-Antas.



Nível de Alerta - Quando as anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo providências para manutenção das condições de segurança:



UHE Dona Francisca, em Nova Palma

UHE Bugres - Barragem Divisa, em Canela

Nível de Atenção - Quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo ao decurso do tempo:



UHE Bugres - Barragem do Blang, em Canela

UHE Canastra, em Canela

UHE Monte Claro, em Bento Gonçalves/Veranópolis

UHE Castro Alves, em Nova Roma do Sul/Nova Pádua

PCH Furnas do Segredo, em Jaguari

As demais barragens classificadas como "situação de atenção" na sexta-feira (3/5) deixaram a lista divulgada pela Aneel.



Conforme a agência reguladora, todas as usinas da bacia do Rio Uruguai estão preparadas para o aumento das suas afluências ao longo das próximas horas. Não houve recebimento de comunicação de alteração dos níveis de segurança das barragens dessa bacia de sexta (3/5) para sábado (4/5).



Barragens monitoradas pela Sema

Nível de Emergência:



Barragem de São Miguel, em Bento Gonçalves – início de escorregamento da encosta. Técnicos da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) avaliam a situação.

Nível de Alerta:



Samuara, em Caxias do Sul

Dal Bó, em Caxias do Sul

Capané, em Cachoeira do Sul

A Barragem do Arroio Barracão, em Bento Gonçalves, e a Barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra, tiveram a declaração de emergência encerrada pelos técnicos da Corsan.



O Estado permanece monitorando, com atenção, as barragens de Santa Lúcia, em Putinga; Nova de Espólio de Aldo Malta Dihl, em Glorinha; Belo Monte, em Eldorado do Sul; e Filhos de Sepé, em Viamão.