Água bloqueia Assis Brasil em frente à Fiergs

Um grande acúmulo de água sobre a pista impede a passagem de veículos na Avenida Assis Brasil, na rótula do posto de combustíveis Garupa, em frente à Fiergs, desde a tarde deste sábado (4). Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estão no local e orientam os motoristas a não tentarem cruzar por aquela área, conforme relato do jornalista Luís Gustavo Van Ondheusden, do Jornal do Comércio.

Alguns condutores chegaram a arriscar. Pelo menos um estragou e precisou ser empurrado. O acesso ao trecho só é autorizado a moradores ou comerciantes locais. Ou por vias alternativas.

No meio da tarde, por meio do X, antigo Twitter, o Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic) da Capital informou que o dique próximo à Fiergs não havia se rompido, mas que estava extravasando desde a manhã. E que equipes da Prefeitura permanecem no local e atuam na remoção e orientação de famílias, bem como monitoramento do dique.