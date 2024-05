Prefeitura de Cachoeirinha aumenta raio de evacuação de áreas próximas ao dique do Rio Gravataí

A prefeitura de Cachoeirinha segue monitorando o comportamento do Rio Gravataí junto ao dique do município e, em live realizada às 14h deste sábado (4), aumentou o reforço aos moradores próximos a necessidade de evacuação das moradias passando de um raio de 400 metros a partir das margens do rio ou do dique para 600 metros (cerca de três quadras de distância).O prefeito Cristian Rosa também reforçou que os abrigos foram instalados em locais seguros e que não estão em área de risco de inundação. Qualquer cidadão que estiver desabrigado pode procurar auxílio em um dos quatro abrigos montados pela prefeitura.O vice-prefeito da cidade, Delegado João Paulo informou que ainda na tarde de ontem a Defesa Civil do município encontrou muita resistência dos moradores, e suplicou para que os cidadãos ouvissem as autoridades. "Entendemos que muitos não querem deixar seus lares por conta dos furtos, estamos trabalhando junto às forças de segurança para evitar este cenário, mas neste momento prezamos pela vida de vocês", disse o prefeito da cidade.O governo municipal também agradeceu a iniciativa de voluntários que, em organização própria, estão levando comida e doações à prefeitura da cidade, e enfatizou que para aqueles que desejam ser voluntários junto da prefeitura, os dados estão sendo recebidos pelo WhatsApp (51) 98157-8636. Doações estão sendo recebidas na prefeitura da cidade, na avenida General Flores da Cunha, nº 2209, bairro São Vicente de Paulo, e na Secretaria Municipal de Assistência Social, na avenida General Flores da Cunha, nº 3810, bairro Vila Bom Princípio.Endereço dos abrigosComunidade Santa Clara: rua Maria Medeiros, nº 105, bairro Parque Granja Esperança.Centro Social Cristão: rua Cravina, nº 36, bairro Navegantes.Associação Gaditas: rua Brasil Aquino Pedroso, nº 873, bairro Jardim Conquista.Paróquia São Vicente de Paulo: rua Papa João XXXIII, nº 316, bairro São Vicente.