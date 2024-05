Posto de gasolina pega fogo em Porto Alegre

Em meio à catástrofe que atinge o Rio Grande do Sul e castiga a Capital, mais um episódio precisou de ação rápida no começo da tarde deste sábado (4). Um posto de gasolina, localizado na avenida Cairu incendiou e exigiu ação imediata para contenção das chamas. A Brigada Militar e os Bombeiros foram acionados para controlar o fogo.

As equipes de emergência rapidamente responderam ao chamado, desviando o tráfego e cercando a área perigosa. A suspeita é que um gerador tenha explodido no local. Pessoas que circulavam no local relataram que houve um grande estrondo e logo o fogo tomou conta, enchendo o céu com uma forte fumaça escura. Duas pessoas foram encaminhadas para o hospital.