Hospital Moinhos de Vento suspende procedimentos eletivos

Em meio às adversidades enfrentadas devido às enchentes na região, o Hospital Moinhos de Vento anunciou a suspensão de procedimentos eletivos a partir deste sábado (4). A medida visa concentrar esforços no atendimento a casos de urgência e emergência, além de contornar as dificuldades de deslocamento enfrentadas pelos colaboradores da instituição.Todos os procedimentos afetados serão reagendados, enquanto o acesso ao hospital permanece normalizado pelas ruas Tiradentes e Ramiro Barcelos. Devido à instabilidade na rede de telefonia, os pacientes são orientados a utilizar o número alternativo (51) 3537-8000 para contato, enquanto o WhatsApp do Atendimento ao Paciente continua em operação.Para facilitar alterações de datas de exames ou consultas, os pacientes são incentivados a utilizar o aplicativo App + Moinhos ou o Portal do Paciente. Enquanto isso, o Comitê de Crise Institucional permanece ativo, monitorando a situação e implementando medidas de contingência conforme necessário.Chamado à solidariedadeEm um gesto de solidariedade diante da tragédia das enchentes, o Instituto Moinhos Social está coordenando uma campanha de doações. Contribuições em dinheiro podem ser realizadas via PIX para a chave [email protected] , com os recursos arrecadados destinados à aquisição de itens essenciais, conforme demanda identificada, para apoio ao governo do Estado.O Hospital também está recebendo doações de agasalhos, cobertores, capas de chuva e botas na sede do Instituto Moinhos Social, localizada ao lado da Panvel, no térreo da rua Tiradentes, 333, bem como em caixas dispostas nas recepções dos blocos B e C do hospital.