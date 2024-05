Prefeito alerta quanto à falta de água na Capital e pede racionamento à população

Com quatro das seis Estações de Tratamento de Água (Etas) que abastecem Porto Alegre fora de operação, até o meio-dia deste sábado (4), a cidade já registra falta de fornecimento de água em algumas localidades, o que pode se agravar nos próximos dias. A informação foi repassada pelo prefeito da Capital, Sebastião Melo, em coletiva à imprensa, quando também solicitou que os cidadãos economizassem água.

Conforme Melo, já é possível perceber a falta de água em muitas residências que não contam com sistemas de armazenamento (caixas d’água). No entanto, ele adverte que mesmo as casas e edifícios que possuem esses equipamentos, em um ou dois dias, também poderão sentir o desabastecimento. “A população sempre tem que racionar água, mas neste momento é quase que uma determinação do prefeito. Não dá para desperdiçar um copo d’água”, reforça.

Melo recorda que a região das Ilhas, por exemplo, já está sem fornecimento desde quinta-feira (2). A estação de tratamento que atende ao local, da Ilha da Pintada, terá que ser reconstruída, pois foi destroçada pela velocidade da água. O prefeito também informa que será deixado um caminhão-pipa estacionado no Centro Vida, que está sem água e acolhendo diversas pessoas na Zona Norte da cidade.

O diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss, detalha que, além do sistema da Ilha da Pintada, as estações Moinhos de Vento, São João e Tristeza estão fora de funcionamento. Estão operantes apenas os sistemas Menino Deus e Belém Novo. “Estamos fazendo um grande esforço para conseguir secar os pontos de captação de água (que estão inundados) e isolar um pouco as bombas para que a gente consiga religar, principalmente o sistema São João que abastece toda a Zona Norte de Porto Alegre”, salienta o representante do Dmae.

Quanto a doações, Melo frisou que entre os itens mais necessários estão colchões, roupas de cama e material de higiene pessoal-. Outro ponto ressaltado pelo prefeito durante a coletiva foi o rompimento de um trecho da avenida Castelo Branco, uma das principais vias de acesso à Capital gaúcha.