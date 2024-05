Leite alerta para aumento do nível das águas na região Metropolitana

Com a água dos afluentes do Guaíba sobrecarregando o lago e arredores, o governador Eduardo Leite adverte que esse cenário terá um forte impacto na região Metropolitana de Porto Alegre. Leite ressaltou essa questão em pronunciamento, através das redes sociais, na manhã deste sábado (4).

Entre os municípios citados pelo governador que já estão sofrendo fortes reflexos com as chuvas estão Eldorado do Sul, Guaíba e Canoas. No caso dessa última cidade, Leite lembra que até a atividade do hospital de Pronto Socorro foi afetada pelas chuvas. “É absolutamente sem precedentes o que vivenciamos”, afirma o governador. Ele ressalta que o governo estadual faz os alertas sobre a situação, mas algumas pessoas “não têm a dimensão que podem submergir bairros inteiros”.

Leite acrescenta que há muita gente precisando ser resgatada e para isso estão sendo utilizados botes, lanchas, aeronaves, entre outros equipamentos. Segundo o governador, são 22 aeronaves atuando nesses auxílios pertencentes às forças armadas do governo federal e da área de segurança do Rio Grande do Sul e de outros estados.

De acordo com Leite, serão analisados os dados mais detalhados do comportamento hidrodinâmico dos rios gaúchos para tentar antecipar o que poderá ocorrer nos municípios do Estado nos próximos dias, especialmente nas cidades da Região Metropolitana da Capital. A recomendação do governo estadual é que a população que mora próxima a córregos e rios, com a iminência do aumento do nível da água, que deixe esses locais e busque áreas mais altas e seguras. Leite também solicita que as pessoas mais curiosas evitem o risco de ir até os locais de risco para observar o que está acontecendo.