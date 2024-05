Caxias do Sul registra primeira morte pelas enchentes

A Prefeitura de Caxias do Sul confirmou, na tarde de quinta-feira (2), a primeira morte em razão das fortes chuvas que assolam a cidade desde a noite de segunda-feira (29). Trata-se de um homem de 60 anos já identificado por familiares. Ainda há sete pessoas desaparecidas, seis em função do deslizamento de terra, que soterrou quatro prédios, no Bairro de Galópolis, e outra vítima que teria sido levada pelas águas do arroio que margeia a localidade. Também há uma comunidade ilhada na localidade de São Pedro, entre as regiões de Galópolis e Vila Cristina.



Durante a coletiva de imprensa também foi informado que o Sistema Dal Bó, um dos cinco que abastecem a cidade, baixou em 40 centímetros o nível de água em relação ao medido pela manhã. A possibilidade de rompimento da estrutura permanece, mas em grau menos crítico. Pela manhã, famílias foram retiradas de residências próximas à represa, que poderiam vir a ser alagadas. As comportas permaneceram abertas durante todo o dia para aliviar a pressão sobre a estrutura.

LEIA TAMBÉM: Rio Grande do Sul sofre com a maior tragédia climática da história

A cidade contabiliza 130 famílias desabrigadas, que foram levadas para quatro locais: ginásios do Esporte Clube Juventude, do bairro São Caetano e do Sesi-RS e salão da Igreja Monte Castelo. Nesses pontos, a Fundação de Assistência Social organizou o fornecimento de alimentação e demais itens de necessidade básica.



O prefeito Adiló Didomenico revelou-se incomodado com a formação de filas em postos de combustíveis durante o dia diante de um suposto desabastecimento. Para o prefeito, a conduta pode trazer prejuízos aos trabalhos de resgate e emergenciais em estradas e ruas danificadas pelas chuvas. "Isto coloca em risco o abastecimento dos veículos públicos. Tínhamos diesel para hoje. A partir de amanhã teremos dificuldades para fazer todos os deslocamentos. Pedimos que permaneça em casa quem não precisa sair. Existem riscos à segurança porque algumas ruas apresentam falhas na estrutura e acidentes podem ocorrer", advertiu.



Já as ligações entre Caxias do Sul e Porto Alegre estão todas bloqueadas. A única possível até quarta-feira, via RS-110, em São Francisco de Paula em direção à Taquara e, dali, para a capital, foi interrompida. A RS-020, em Taquara, está totalmente bloqueada. Também há bloqueios em Itati, na RS-486, extensão da Rota do Sol, próximo da BR-101.



O mesmo ocorre na RS-122, que na manhã de quarta teve novo trecho bloqueado entre Flores da Cunha e Antônio Prado em razão de deslizamento de terra, bem como em pontos em Bom Princípio, São Vendelino e São Sebastião do Caí. O km 11 da RSC-453 também está bloqueadp em Farroupilha.



A BR-116 está bloqueada em vários pontos, tanto no sentido da capital, como para a divisa com Santa Catarina. Entre Caxias do Sul e Campestre da Serra são cinco pontos por conta de deslizamentos, água sobre a rodovia e desnível superior a mais de 60 centímetros com risco de colapso da encosta. Na direção de Porto Alegre, são quatro pontos totais e três parciais em Caxias do Sul, dois em Nova Petrópolis e um em Picada Café. A BR-470 tem bloqueios em Bento Gonçalves, Veranópolis e Carlos Barbosa.



Empresas da Serra Gaúcha suspenderam suas atividades nesta quinta e sexta-feira. A Randoncorp liberou os trabalhadores das unidades Caxias do Sul, Farroupilha e Flores da Cunha, com expectativa de retorno na segunda (6). Mesma medida foi anunciada pela Cooperativa Vinícola Aurora que não terá expediente interno entre sexta-feira e domingo em todas as unidades de Bento Gonçalves e Pinto Bandeira. No mesmo período não haverá visitação turística. Também confirmou o adiamento da Vitis Aurora 2024, marcada para o período de 7 a 9 de maio. A nova data deverá ser anunciada pela organização nas próximas semanas.