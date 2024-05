Hospital de campanha será instalado em Lajeado, no Vale do Taquari

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (2) a montagem de um hospital de campanha em Lajeado, no Vale do Taquari. O anúncio foi feito em Santa Maria durante visita do presidente Luís Inácio Lula da Silva, que foi recebido pelo governador Eduardo Leite. O hospital de campanha faz parte de uma série de ações federais em auxílio ao Rio Grande do Sul, relativas às fortes chuvas que vêm atingindo o estado.

O comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, disse que o pedido para a instalação do hospital de campanha foi feito na última quarta-feira (1) pelo governador e prontamente atendido pelo governo federal. A estrutura deve ser montada ainda hoje, com 40 leitos de enfermaria. “Será um hospital de campanha com local para triagem e recepção, dois consultórios e uma emergência”, anunciou o comandante.



Entre as ações necessárias para mitigar os efeitos das chuvas, o governador também citou as remoções aéreas de pacientes. Segundo a Força Aérea Brasileira, até a manhã desta quinta-feira, 110 pessoas foram resgatadas, incluindo uma criança de dois anos que estava em estado crítico, hospitalizada em Faxinal do Soturno. Ela foi transportada para Santa Maria. Também foram evacuados oito pacientes de hemodiálise e duas gestantes em estado crítico.