Hospitais vão manter atendimento ao IPE-Saúde devido a chuvas

Os hospitais que atendem IPE-Saúde comunicaram que vão manter os serviços em meio á grave situação climática que afeta o Rio Grande do Sul. Em nota, a Federação das Santas Casas e Hospitais sem Fins Lucrativos do RS, a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Rio Grande do Sul (Fehosul) e grupo de 18 hospitais de média e alta complexidade "decidiram prorrogar a assistência aos usuários do plano". Segundo o comunicado, a medida será válida durante o período de enfrentamento dos graves problemas climáticos. A decisão altera posição divulgada no dia 29 de abril indicando a suspensão dos atendimentos eletivos do IPE-Saúde a partir de segunda-feira (6).