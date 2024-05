Feriado terá chuva forte e risco de transtornos em Porto Alegre

A instabilidade persiste no Rio Grande do Sul e forma uma frente fria nesta quarta-feira. Ou seja, o ar frio irá movimentar a chuva do Sul para Norte nos próximos dias, e deve espalhar a instabilidade sobre o Estado. No turno da manhã, a expectativa é de que a chuva ocorra com forte intensidade em municípios da metade Sul e Oeste. Da tarde para a noite, chove em praticamente todas as regiões. A projeção é de os maiores acumulados ficarem mais concentrados na faixa central, desde a fronteira com a Argentina até o norte da Lagoa dos Patos. Nestas áreas poderá chover entre 100 e 150 mm em menos de 24 horas. Na fronteira com o Uruguai, os acumulados não deverão passar de 40 mm. A MetSul adverte para elevada incidência de raios e ampliação dos alagamentos e risco de novas inundações.

Em Porto Alegre, o tempo deve seguir chuvoso ao longo do primeiro dia de maio. Pulsos de chuva forte poderão ocorrer novamente, com risco de mais transtornos na Região Metropolitana. A chuva persiste até quinta-feira (2), com maior intensidade na primeira metade do dia. Entre a sexta-feira e o sábado poderá voltar a chover forte na Capital.

RIO GRANDE DO SUL



Máxima: 32°C

Mínima: 19°C



PORTO ALEGRE



Máxima: 24ºC

Mínima: 21°C