IPE Saúde dá 72 horas para hospitais credenciados justificarem recusa em atendimento

18 hospitais afirmaram que iriam suspender Após o anúncio realizado em entrevista coletiva nesta segunda-feira (29), quandoo atendimento eletivo aos pacientes segurados do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE) a partir do dia 6 de maio, a instituição se pronunciou, em nota, surpresa com a declaração dos hospitais credenciados.

De acordo com a rede, a medida contrapõe qualquer previsão legal ou contratual, o que impede o IPE Saúde de realocar seus segurados antes da mudança. Ainda em nota, a instituição declara que "a medida é contrária à transparência e ao diálogo que sempre pautaram a relação entre as instituições".



O IPE solicitou aos 18 hospitais que informem formalmente, em até 72 horas, o "propósito de realmente recusar atendimento aos usuários do Sistema IPE Saúde".



A declaração ainda cita que a atual gestão da instituição sempre esteve disposta a negociar, desde que em bases legais. Confira, a seguir, a nota na íntegra:

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE Saúde) foi notificado, na tarde desta segunda-feira (29/4), que 18 hospitais credenciados ameaçam suspender os atendimentos eletivos a partir de 6 de maio de 2024.



A medida, que pode acarretar a desassistência aos beneficiários do IPE Saúde, é contrária à transparência e ao diálogo que sempre pautaram a relação entre as instituições.



Em face da iminência de desassistência num prazo que se contrapõe a qualquer previsão legal ou contratual, impedindo que o IPE Saúde possa realocar esses segurados em sua rede credenciada, o Instituto solicitou que os hospitais informem oficialmente, em 72 horas, o propósito de realmente recusar atendimento aos usuários do Sistema IPE Saúde.



A atual gestão sempre esteve pronta a negociar, desde que em bases sólidas, legais e dentro dos limites orçamentários impostos a qualquer ente da administração indireta. Acrescenta que mantém as portas abertas para seguir dialogando e garantir o bom atendimento aos seus beneficiários.



O IPE Saúde buscará alternativas que mitiguem o impacto de uma possível desassistência e manterá os usuários informados das opções para não terem o atendimento prejudicado.