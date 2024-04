Vestibular da Ufrgs ocorrerá nos dias 31 de novembro e 1° de dezembro

Poucos dias após ser classificada como a melhor instituição de ensino superior do país pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou as datas do seu concurso Vestibular 2025. As provas, assim como no último ano, serão realizadas em duas datas, sábado e domingo, dias 31 de novembro e 1° de dezembro.

Ao todo, serão aplicadas 15 questões de múltipla escolha em cada uma das 9 provas específicas. Os alunos que buscam a aprovação na Universidade devem se preparar para as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Língua Estrangeira, História, Geografia, Química, Física e Biologia, além da Redação.

Para a prova de Literatura, as leituras obrigatórias estão definidas, desde o mês de março, pela Comissão Permanente de Seleção (Coperse). Foram inseridas quatro novas obras para esta edição. Niketche: uma história de poligamia, de Paulina Chiziane; O avesso da pele, de Jeferson Tenório; Mas em que mundo tu vive?, de José Falero; e Seleta de canções de Lupicínio Rodrigues. Essas somam-se a outras oito incluídas em edições anteriores do Vestibular.

o edital, o período de solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição e prazo de inscrições do processo seletivo serão divulgados posteriormente. Todas as informações sobre o Concurso Vestibular 2025 podem ser acompanhadas pelo site da Coperse, através do A data do concurso foi aprovada na Resolução n. 19/2024 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Ufrgs. Já. Todas as informações sobre o Concurso Vestibular 2025 podem ser acompanhadas pelo site da Coperse, através do link