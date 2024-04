Cinco vítimas do incêndio permanecem internadas

Cinco pacientes, vítimas do incêndio ocorrido na madrugada de sexta-feira na Pousada Garoa, ainda permanecem internados. Um deles, no Hospital Cristo Redentor, está estado estável. Entre os quatro, baixados no Hospital de Pronto Socorro, um permanece em estado grave, com um quadro instável, um em estado moderado e dois, estáveis. As demais 15 vítimas que foram atendidas com sintomas leves de inalação foram liberadas no mesmo dia.

De acordo com o Instituto Geral de Perícias (IGP), ainda não foram identificadas todas as vítimas. Apenas cinco das dez pessoas mortas tiveram a identidade verificada até esta sexta-feira. O IGP ainda mantém sigilo em relação aos nomes das vítimas, informando apenas que se tratam de quatro homens e uma mulher.

O trânsito na av. Farrapos segue interditado nas faixas para automóveis, em função dos trabalhos do IGP. Ônibus e carros estão usando o corredor central.

O atendimento aos parentes está sendo feito 24 horas por dia no Departamento Médico Legal (avenida Ipiranga, nº 1807), que seguirá no local até às 8h30min da próxima segunda-feira (29). A partir desse horário, o atendimento passará a ocorrer no Centro de Referência de Perícias Criminais (avenida Voluntários da Pátria, nº 1358).