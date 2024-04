Em 2022, vereador de Porto Alegre havia denunciado situação precária de pousadas Garoa

denunciado a situação precária das pousadas da rede Garoa, que sofreu um incêndio em uma de suas unidades, na Avenida Farrapos, na madrugada desta sexta-feira (26) Quando era vereador, em 2022, o atual deputado estadual Matheus Gomes (PSOL) havia, que sofreu um, e deixou dez mortos e pelo menos 15 feridos em Porto Alegre. À época, a denúncia dizia respeito à unidade da avenida Brasil.

De acordo com Gomes, a prefeitura não deu retorno sobre as denúncias e "também não informou sobre o procedimento fiscalizatório", disse. A denúncia foi feita através da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores.

Registros de 2022 mostram condições da hospedagem denunciada (Reprodução/JC)

"Ainda em 2021, realizei duas audiências públicas pra tratar da política de acolhimento. Em 2022, no mês de agosto, formalizamos a denúncia sobre a Garoa da avenida Brasil e também fizemos questionamento sobre o conjunto das pousadas, que foram respondidos parcialmente, sempre com o tema da fiscalização sendo negligenciado nos retornos da prefeitura", contou.

Segundo o deputado estadual, as denúncias de pessoas em situação de vulnerabilidade social sobre as pousadas eram frequentes. "Acolhi inúmeras denúncias de pessoas em situação de rua sobre o conjunto da rede Pousada Garoa. Formalizamos a que tivemos acesso a fotos e informações internas. No entanto, pessoas nessa condição relatavam que às vezes preferiam dormir na rua do que nas pousadas da rede", contou.

Espaços apresentavam condições precárias de habitabilidade (Reprodução/JC)

Em Ofício Circular publicado no dia 8 de agosto de 2022, o qual a reportagem teve acesso, consta que a unidade da avenida Brasil tinha "locais com péssimas condições de habitabilidade com acúmulo de lixo, ambientes sujos, presença de insetos e ratos, precariedade nas divisórias dos quartos significando insegurança, em especial, para mulheres e instalações elétricas precárias. Nota-se ausência completa de fiscalização por parte do Executivo Municipal com a empresa parceirizada. Dessa forma, solicita-se conhecimento e a adoção das medidas cabíveis sob suas competências e atribuições."

No mesmo ano de 2022, além dessa denúncia, um outro incêndio havia atingido uma das edificações da rede Garoa. Um homem morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas após o fogo consumir o edifício na rua Jerônimo Coelho, no centro.

Então vereador, Matheus Gomes enviou ofício solicitando providências (Reprodução/JC)

O Ofício foi encaminhado a diversas autoridades, incluindo a diretoria da Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC), ao Conselho Municipal de Direitos Humanos, ao Conselho Estadual de Direito Humanos – CEDH e à defensora do Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria Pública. A reportagem entrou em contato com a FASC e aguarda retorno.

nvestigação Primária Sumária (IPS) determinada nesta sexta Em coletiva realizada nesta sexta-feira (26), a reportagem do Jornal do Comércio questionou o prefeito Sebastião Melo (MDB) sobre o ofício. Ele afirmou que o canal de entrada de denúncia da prefeitura, o 156, não registrou denúncias, mas que a Ivai apurar se houve omissão de quem deveria fiscalizar a situação nas pousadas que abrigam pessoas em situação de rua por meio de convênio firmado com a prefeitura.