Depois de incêndio em Porto Alegre, pelo menos 15 pessoas precisaram de atendimento médico

Um incêndio atingiu a pousada Garoa, no centro de Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira (26), e deixou 10 mortos. Outras oito pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a dois hospitais de referência: Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Cristo Redentor. O local abrigava pessoas em situação de vulnerabilidade social e tinha um contrato de convênio com a prefeitura de Porto Alegre no valor de R$ 2,7 milhões.

No HPS, estão 5 pacientes, sendo 4 em estado grave, e um em estado estável. Um dos pacientes recebeu autorização para ser transferido ao Cristo Redentor. No Cristo, estão mais dois pacientes, sendo um em estado grave. De acordo com a comunicação do hospital, uma das vítimas está com queimaduras graves e a outra, com fratura de membro inferior, já está com expectativa de alta.

De acordo com a diretora do HPS, Tatiana Breyer, mais cinco pessoas, sob acompanhamento da Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC), deram entrada no hospital no início da tarde. "Elas estavam com sintomas de inalação de fumaça, como falta de ar e tosse", afirmou. Conforme ela, as vítimas foram internadas por fraturas de membros. "Tiveram vítimas que pularam de aproximadamente 3 metros, então tem fratura de membros inferiores, de crânio. Duas chegaram por inalação de fumaça e um dos pacientes entrou com queimaduras profundas", explicou Tatiana.