Sexta-feira será de tempo instável e chuva forte em Porto Alegre

A formação de uma frente quente no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (26) irá provocar chuva forte e temporais na primeira metade do dia no Centro, Oeste e Leste gaúcho. Áreas de instabilidade com pulsos de chuva e muitos raios irão avançar do Norte para o Sul do RS. Como resultado, há risco de transtornos como alagamentos em áreas urbanas da metade Sul e Leste no começo do dia. Ao longo da tarde, o tempo abre na maioria das regiões e esquenta com máximas que poderão passar de 30°C, sobretudo no Oeste e Noroeste.

Em Porto Alegre, áreas de instabilidade avançam entre a madrugada e o começo da manhã, com risco de chuva forte e potencial para transtornos. À tarde, o tempo abre e o sol aparece com previsão de aquecimento. O sábado será de sol e calor intenso, com aumento de nuvens e retorno da chuva da tarde para a noite.

Rio Grande do Sul



Máxima: 31°C

Mínima: 16°C



Porto Alegre



Máxima: 27ºC

Mínima: 18°C