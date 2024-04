Escolas atingidas por enchentes na Ilha da Pintada recebem salas de leitura

Nesta quarta-feira (24), três escolas da Ilha da Pintada, região de Porto Alegre afetada pelas enchentes do segundo semestre de 2023, ganharam novas salas de leitura. As doações fazem parte de uma iniciativa conjunta da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da FIERGS e do Instituto SLC, que já ajudaram outras oito escolas no Vale do Taquari, também atingido pelas inundações.

As salas são equipadas com computadores, livros infantis e infanto-juvenis, estantes, mesas, cadeiras, bancos, almofadas e itens de decoração, provenientes dos Bancos Sociais. Segundo as realizadoras, "cada detalhe da decoração foi pensado para nutrir a criatividade e inspirar a busca pelo conhecimento. As salas de leitura são verdadeiros refúgios para crianças e adolescentes que enfrentaram intensas adversidades, que, muitas vezes, persistem em seu dia a dia. São espaços que oferecem não apenas livros, mas também um santuário de paz e renovação, onde páginas se transformam em portais para mundos inspiradores e sonhos que se alimentam da imaginação."

Conheça as escolas:

• Escola Estadual Maria José Mabilde (Presidente Vargas, 129)



• EMEI Ilha da Pintada (Garruchos, sem número)



• EEEM Almirante Barroso (Capitão Coelho, 95)