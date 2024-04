Obras de ampliação da BR-116 avançam e primeira parte deve ser concluída em junho

Há mais de um ano em obras, as melhorias na BR-116 têm avanço e primeira etapa deve ser concluída em junho. A informação foi divulgada pelo Ministério dos Transportes na última sexta-feira (19). As obras são realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e estendem-se pelas cidades de Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

O empreendimento contempla mais de 10 intervenções significativas em 38,5 quilômetros da rodovia, e tem investimento do Governo Federal de aproximadamente R$ 731,9 milhões, dos quais já foram aplicados cerca de R$ 200,8 milhões.

O complexo de obras do bairro Scharlau, em São Leopoldo (km 240,6), segue em fase de acabamento e de instalação das juntas de dilatação nos viadutos, que estão 98% executados. A estimativa de entrega dessa etapa da obra é até o final de abril. A partir daí, inicia a fase de asfaltamento, com a colocação da primeira e da segunda camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com previsão de conclusão para junho de 2024.



No trecho que contempla as pontes do Rio do Sinos (duas sobre a várzea e duas sobre o canal principal), também em São Leopoldo (km 243,5 ao km 243,7), foi iniciada a etapa de pavimentação. Ainda faltam executar as obras complementares – instalação das defensas metálicas, implantação da sinalização. A estimativa de conclusão desta obra é para final do primeiro semestre de 2024.



Ainda neste mês foram lançadas as vigas do viaduto de acesso à avenida Celina Koeff, em Esteio (257,2). Esse viaduto está na mesoestrutura, e já tem 30% dos serviços executados. Em Esteio, o contrato prevê três viadutos e uma ponte. Nesse trecho das obras, o viaduto mais adiantado é o da duplicação, no qual já estão sendo colocadas as vigas e iniciada a colocação das pré-lajes – dos 10 vãos, sete já estão instalados – 60% executado. No momento, está sendo realizada a contenção do Arroio Sapucaia para posterior construção da ponte.



De Canoas a Esteio (entre o km 262 e o km 266 da rodovia), estão sendo recuperadas as barreias de concreto. A próxima etapa será a manutenção nos postes de iluminação, e depois, colocação da tela antiofuscante. As obras de alargamento dos viadutos da Avenida Boqueirão (km 260,5) e da Metrovel (km 263), ambos em Canoas, estão programadas para começar no segundo semestre deste ano.



Ao longo da BR-116, estão previstos trechos com ampliação das faixas de rolamento. A terceira faixa em São Leopoldo está cerca de 90% executada com o CBUQ aplicado e toda iluminada, faltando concluir a tela antiofuscante. Em Novo Hamburgo, faltam aproximadamente dois quilômetros para chegar ao final, estando 70% concluída. É uma sequência de trabalho - terraplenagem, escavação, sub-base, base, uma primeira camada de asfalto, depois será instalada é colocada a barreira de concreto (New Jersey), na sequência, outras duas camadas de asfalto e, por fim, a iluminação e tela antiofuscante.