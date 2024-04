Sesc Azenha é inaugurado oficialmente nesta terça-feira

Na próxima terça-feira (23), o Sesc/RS inaugura oficialmente a unidade localizada na avenida Ipiranga, 1555, em Porto Alegre. Anteriormente conhecida como Sesc Redenção, por ficar em frente ao Parque Farroupilha, na avenida João Pessoa, o local passa a se chamar Sesc Azenha. O espaço recebeu um aporte superior a R$ 2,4 milhões, o que permitiu a ampliação de 350m² para 865m². Para celebrar a expansão, um evento será realizado às 17h para convidados, imprensa e clientes.



Com dois andares, o prédio conta com academia, estúdio de pilates, sala para aulas de ginástica, atendimento ao cliente e comercialização de pacotes de turismo. A novidade está em um espaço multiuso para 60 pessoas dedicado, principalmente, aos encontros do programa Maturidade Ativa. A unidade, aberta ao público no final do ano passado, é responsável pela realização de diversos eventos como corridas de rua e ações do Dia do Desafio (DDD).

O atendimento contempla 27 bairros de Porto Alegre: Aberta Morros, Azenha, Belém Novo, Camaquã, Campo Novo, Cavalhada, Cidade Baixa, Cristal, Espírito Santo, Guarujá, Hípica, Ipanema, Jardim Isabel, Lami, Medianeira, Menino Deus, Pedra Redonda, Ponta Grossa, Santa Teresa, Serraria, Tristeza, Vila Assunção, Vila Conceição e Vila Nova. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 99442-7795.