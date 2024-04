Junta Militar de Porto Alegre volta a funcionar na sede da Secretaria de Segurança

A Junta Militar de Porto Alegre volta a funcionar na sede da Secretaria Municipal de Segurança (Smseg) a partir desta semana. A mudança tem como objetivo a centralização dos serviços vinculados à pasta no prédio localizado na rua João Neves da Fontoura, 91, no bairro Azenha. As informações são da prefeitura.Esta segunda-feira, 22, marca o início do período de transição - com os serviços sendo realizados tanto na nova sede, quanto na antiga, no térreo do Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela. Esta fase se estende até a quarta-feira, 24, quando ocorrerá o último expediente da Junta Militar no CAM.A partir da quinta-feira, 25, os atendimentos ocorrerão exclusivamente na Azenha. Cabe à Junta de Serviço Militar realizar todo o processo de alistamento de brasileiros do sexo masculino, que completam 18 anos. Em média, 500 registros são realizados por mês pela unidade.Obrigatório no Brasil, o alistamento militar, neste ano, acontece até 30 de junho, tanto de forma on-line quanto presencial. A população pode contatar o órgão e tirar dúvidas por meio dos telefones (51) 3289-5057 e (51) 3289-7010.