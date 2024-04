Iecam celebra o Dia dos Povos Indígenas no Brique da Redenção, neste domingo (21)

O Instituto de Estudos Culturais e Ambientais (Iecam) irá celebrar a data que lembra o Dia dos Povos Indígenas (19 de abril) com uma série de ações no Brique da Redenção, neste domingo (21). A iniciativa acontece das 9h às 18h e integra o Projeto Ar, Água e Terra desenvolvido em dez aldeias Guarani do Rio Grande do Sul, através do Programa Petrobras Socioambiental, e que, em 2024, envolve mais de 300 indígenas e uma equipe multidisciplinar de não indígenas.Iniciando sua quarta fase de atuação, o Projeto abrange mais de três mil hectares nos biomas Pampa e Mata Atlântica, em aldeias situadas em dez municípios do Rio Grande do Sul (RS), localizadas nas regiões Metropolitana, Central, Litoral Norte e Litoral Sul do Estado. Dentre as ações, a iniciativa do Iecam se dedica à segurança alimentar, expansão da cobertura vegetal e gestão sustentável dos territórios indígenas. Nesse sentido, são realizadas atividades como coleta, intercâmbio e cultivo de sementes e mudas entre as aldeias, viveirismo, etnomapeamento, educação etnoambiental, reconversão produtiva, além da recuperação e conservação da biodiversidade.Neste domingo, o público poderá conhecer melhor essas atividades (e resultados alcançados com o Projeto), além de entrar em contato com a cultura e arte Guarani, a partir da distribuição de brindes e materiais de divulgação e exposição de peças artesanais produzidas pela etnia. O gazebo do Iecam estará localizado próximo ao Monumento ao Expedicionário.