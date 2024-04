Finitude e cuidados paliativos são tema de encontro em Canoas

O que são cuidados paliativos e quando falar sobre isso? A partir da indagação que é tema da palestra no evento “Finitude: Reflexões sobre os cuidados paliativos e as oportunidades que a vida traz”, o médico paliativista Lucas Ramos irá abordar sobre a importância da melhora no bem-estar de pacientes e familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida. “É possível alcançar o alívio do sofrimento, tratamento da dor e de outros sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual”, afirma o especialista, que trabalha na da Oncoclínicas RS.

O encontro é promovido pelo Núcleo da Saúde da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas (CICS), com apoio da Oncoclínicas, ocorre neste sábado (20) das 8h às 12h10min e 50% do valor dos ingressos serão revertidos para a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas/RS. O evento é voltado para profissionais da saúde, hospitais, universidades, estudantes, clínicas e comunidade interessada no tema.



Ramos destaca que o assunto deve ser sempre discutido o mais precocemente possível, pois permite uma comunicação eficaz, um melhor controle de sintomas e mais apoio à família, feito através do trabalho em equipe. “É importante salientar que os cuidados paliativos correm em paralelo aos convencionais, ou curativos, sendo intensificados em um contexto de doença avançada e, eventualmente, terminal”, salienta. “Inicialmente, deve ser prestado por todos os profissionais da saúde, sendo reservado a uma equipe especializada em contextos mais complexos”, complementa.



Serviço

• Finitude: Reflexões sobre os cuidados paliativos e as oportunidades que a vida traz



• Data: 20 de abril



• Horário: das 8h às 12h10



• Local: Salão Nobre da CICS Canoas - Rua Ipiranga, 95, 8º andar, Centro



• Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/finitude-reflexoes-sobre-os-cuidados-paliativos-e-as-oportunidades-que-a-vida-traz/2388702