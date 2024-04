Sexta-feira será de sol e céu limpo em Porto Alegre

O tempo seco da atmosfera do Rio Grande do Sul garante mais um dia ensolarado com grande amplitude térmica no Estado. Ao amanhecer, a temperatura entra em declínio e poderá fazer frio, com mínimas inferiores a 5°C nos pontos de maior altitude na metade Norte. Há potencial para formação de geada isolada. Na grande maioria das áreas, a temperatura mínima será menor que 15°C, com previsão de aquecimento pela tarde. As máximas irão oscilar entre 26 e 28°C em diversas áreas. No fim de semana, o tempo seguirá seco e com amplas aberturas de sol. A temperatura mínima ficará ligeiramente mais alta e com previsão de abafamento no turno da tarde.

A sexta-feira será ensolarada em Porto Alegre, com amplitude térmica típica de outono. O vento pode se intensifica em rajadas fracas. No fim de semana, o tempo fica proveitoso ao ar livre, com previsão de céu claro e temperatura em elevação. As tardes serão abafadas.

RIO GRANDE DO SUL



Máxima: 29°C

Mínima: 1°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 27ºC

Mínima: 12°C