Barco Cisne Branco retoma projeto para população em vulnerabilidade social

O Cisne Branco, tradicional embarcação de Porto Alegre, retomou, nesta quarta-feira (17), o Projeto Social Para Amar porto Alegre, conhecido por oportunizar a população em vulnerabilidade social da capital gaúcha a experiência do Roteiro Navegando Pelo Guaíba de forma gratuita mensalmente. O projeto estava interrompido desde a pandemia. As informações são da assessoria do Cisne Branco.

Os passeios, direcionados a ONGs e entidades com propósitos sociais, serão de abril a outubro, sempre às quartas-feiras, às 10h 30min, com duração de 1 hora e vai apresentar através da navegação e locução turística o Bairro Arquipélago e as principais ilhas que compõem o Delta do Jacuí.

Em nota, a assessoria informou que durante um dos momentos mais desafiadores enfrentados pelo Cisne Branco, quando o barco naufragou em meio a uma tempestade, e depois de uma grande mobilização da população e diversas entidades da cidade, a direção decidiu reforçar o seu compromisso social retribuindo a população de Porto Alegre tudo o que ela fez e ainda faz pelo Barco Cisne Branco.

“Nosso objetivo vai além de simplesmente oferecer cortesias de passeios de barco, queremos

proporcionar aos moradores da nossa cidade, especialmente àqueles que não teriam acesso de outra forma, a oportunidade de conhecer mais sobre Porto Alegre e nutrir um amor pela nossa cidade”, diz a diretora do Cisne Branco, Adriane Hilbig, em nota.

