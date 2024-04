Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Mercado revê a previsão para Taxa Selic em 2024. Piora na percepção sobre política fiscal afeta projeções.

• O Jornal do Comércio acompanha a missão do governo do Estado na Europa. A delegação gaúcha esteve em Roma em encontro com representantes da ASTM, controladora da EcoRodovias. O enviado especial do JC, Jefferson Klein, traz a cobertura completa.