Quarta-feira será nublada e com vento intenso em Porto Alegre

A quarta-feira (17) começa com muitas nuvens no Rio Grande do Sul, e não se descarta a possibilidade de chuva esparsa e de baixos volumes, sobretudo, nas faixas Norte e Leste do Estado. A massa de ar seco toma conta do RS ao longo da tarde e da noite. Em contrapartida, no Oeste o tempo fica seco e com céu claro desde cedo. O dia começa refrescante em municípios da metade Sul e Oeste com projeção de mínimas entre 12 e 14°C. A temperatura sobe gradativamente ao longo do dia, com máximas que deverão oscilar entre 22 e 24°C. Nos pontos de maior altitude, a tarde será fria, com máximas que não passam de 18°C.Em Porto Alegre, as nuvens se afastam ao longo do dia e a temperatura deve ser amena. O vento se intensifica em alguns momentos no quadrante Oeste. Entre a quinta-feira e o domingo, a Capital deve ficar ensolarada. As noites e manhãs de quinta, sexta e sábado terão maior declínio da temperatura com maior aquecimento no fim de semana.