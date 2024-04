Porto Alegre tem chuva forte no início da tarde desta terça-feira

consequência de uma frente fria que atravessa o Estado . As estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram 27mm na Agronomia e 23 em Belém Novo — a média histórica de abril é de 114,4mm na capital A tarde desta terça-feira (16) começou com uma forte chuva em Porto Alegre,. As estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram 27mm na Agronomia e 23 em Belém Novo — a média histórica de abril é de 114,4mm na capital

A EPTC registrou dois pontos de acúmulo de água na Capital, nos cruzamentos das avenidas Edvaldo Pereira Paiva com João Goulart, e da Loureiro da Silva com a rua Antônio Carlos Guimarães. Outros cinco locais também contaram com altos níveis de água, mas já foram liberados. A rua Dona Alzira foi bloqueada por uma árvore caída. Quanto a problemas elétricos, até o momento a CEEE Equatorial não reportou nenhuma queda de luz na cidade.

No meio da tarde, a chuva diminuiu, mas o céu segue nublado. A previsão é de que a chuva pare ainda hoje e retorne apenas na próxima segunda-feira (22). Para o resto da semana, é esperado tempo estável, com poucas nuvens e leve aumento na temperatura.