Usuárias do Ozempic relatam gravidez não planejada durante tratamento

Geração Ozempic. Assim é chamada a “leva” de bebês que vêm nascendo de mulheres que estavam em tratamento com o Ozempic e foram pegas de surpresa com uma gravidez não planejada. Os casos têm sido relatados em postagens nas redes sociais. No Facebook, há diversas páginas de grupos que compartilham as experiências do uso do medicamento e os bebês inesperados.

O Ozempic foi desenvolvido para o tratamento do diabetes tipo 2 e é administrado por meio de injeções. Com o tempo, uma nova utilidade foi percebida, a eficácia no combate da obesidade por sua ação no sistema nervoso central e controle da sensação de fome e saciedade. Entretanto, casos recentes mostram que o remédio pode interferir também na fertilidade de algumas mulheres, o que acende o alerta para as pacientes que não desejam engravidar reforçarem os métodos contraceptivos.

“As mulheres que usam o Ozempic para emagrecer são obesas e têm mais dificuldade de engravidar devido a uma série de alterações metabólicas e disfunções hormonais. Muitas não ovulam, outras têm irregularidades menstruais e há ainda aquelas em que diminui a qualidade dos óvulos”, explica o especialista em reprodução humana Marcelo Ferreira.

Recomendação para quem não deseja engravidar é reforçar os métodos contraceptivos, afirma Ferreira. Divulgação/JC

Assim, o Ozempic, ao possibilitar o emagrecimento, melhora as condições de fertilidade das pacientes e possibilita a fecundação até em mulheres que tentavam há anos engravidar e não conseguiam. Outro motivo para os “bebês Ozempic” pode ser explicado pelo fato do medicamento retardar a absorção gástrica dos anticoncepcionais, reduzindo o efeito contraceptivo.

“A recomendação para as mulheres que estão utilizando Ozempic e não desejam engravidar é reforçar os métodos contraceptivos, usando além do anticoncepcional os métodos de barreira”, salienta o médico que atua na clínica Nilo Frantz Medicina Reprodutiva. Entre os métodos de barreira estão os preservativos, diafragma, espermicida e outros.

Já as que desejam uma gravidez, a orientação de Ferreira é interromper as aplicações do Ozempic e, após dois meses, começar as tentativas para engravidar, uma vez que o medicamento não é recomendado para gestantes.