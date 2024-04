Gaúcho eleito mais bonito do Brasil tem irmão gêmeo e estudou no Protásio Alves

O personal trainer gaúcho Matheus Maia, 26 anos, foi eleito, no último fim de semana, o homem mais bonito do Brasil. Uma das surpresas de quem espia suas redes sociais é o fato de ele ser em dose dupla: tem um irmão gêmeo, Pedro, quem ele chama de “amor de sua vida”.

A final do concurso Mister Brasil CNB ocorreu em Tramandaí, no Litoral Norte, no último sábado (6). Matheus venceu outros 23 concorrentes, que ficaram confinados no Hotel Mares do Sul desde o dia 3. A próxima etapa de sua versão mister será internacional, quando ele concorre ao título de Mister Supranational, no dia 4 de julho, na Polônia.

Matheus está cheio de expectativas, já que será sua primeira vez na Europa, e com tudo pago. “Fora do Brasil, fui duas vezes para a Argentina”, diz o morador do bairro Jardim Leopoldina, na Zona Norte da Capital.

O personal trainer é formado em Educação Física pela Fadergs e estudou em três colégios de Porto Alegre. O Ensino Fundamental foi na Escola Estadual General Daltro Filho e no Medianeira. Já o Ensino Médio, no Colégio Estadual Protásio Alves, na avenida Ipiranga. O convite para participar do concurso partiu após uma sessão de fotos com o fotógrafo Júlio Cardoso para uma marca de alfaiataria.

Sobre a similaridade com seu irmão, Matheus diz que muita gente os confundia no passado, quando amigos lhe davam oi achando que era Pedro. Após o concurso, eles não têm andado tanto juntos, já que sua vida está bastante agitada. Matheus, inclusive, se sente anestesiado após o resultado.

Ele acredita que tenha vencido o título por ser verdadeiro e, na aparência, vê a barba como diferencial. “Não forço amizade e nem a comunicação com os jurados. Continuo sendo eu”, revela, sobre as técnicas usadas nas etapas.