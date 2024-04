Quinta-feira no RS terá instabilidade e possibilidade de chuva forte

O tempo no Rio Grande do Sul fica instável desde cedo em grande parte do Oeste, Centro e Norte. Pode chover forte em alguns pontos e não se afasta a ocorrência de temporais isolados. Os volumes deverão oscilar entre 30mm a 50 mm e pontualmente poderão chegar a 100 mm, com risco de transtornos. Por outro lado, nos municípios próximos à fronteira com o Uruguai as nuvens devem predominar, porém com baixo potencial para chuva. O sol até aparece em alguns momentos, mas o tempo fica nublado. A temperatura terá muito a influência do vento Sul/Sudeste, com expectativa de sensação térmica baixa.

Em Porto Alegre, o tempo fica instável com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. O vento Sul, associado à instabilidade, faz a temperatura oscilar pouco. A sexta-feira seguirá com muita umidade e chuva. No sábado, há risco de chuva forte devido à chegada de ar mais quente que deixará o tempo abafado.



RIO GRANDE DO SUL



Máxima: 27°C

Mínima: 13°C



PORTO ALEGRE



Máxima: 21ºC

Mínima: 19°C