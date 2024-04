Quarta-feira será de tempo úmido e oscilação térmica em Porto Alegre

O Rio Grande do Sul tem previsão de uma quarta-feira com variação de nuvens e abertura de sol em grande parte das regiões. A passagem de uma frente fria pelo oceano irá reforçar a instabilidade, com previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Poderá ocorrer eventos isolados de chuva forte, sobretudo, em municípios da metade oeste e norte do Estado. Não se descarta a ocorrência de temporais passageiros. O volume de chuva será irregular, porém, de forma geral, a tendência é de baixos acumulados.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre poucas nuvens com gradativa elevação da temperatura. Entre a tarde e noite, a passagem de uma frente fria de fraca intensidade poderá provocar chuva passageira e esparsa. A quarta-feira na capital gaúcha será de tempo úmido, instável, com pancadas de chuva a qualquer hora e pouca oscilação térmica. O vento predomina e reduz a sensação térmica ao ar livre.



RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 31°C

Mínima: 14°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 25ºC

Mínima: 20°C