Porto Alegre recebe feira de universidades dos Estados Unidos

A feira de estudos EducationUSA, com mais de 20 universidades americanas, se realiza nesta sexta-feira (12), em Porto Alegre, no Hotel Hilton, das 17h às 20h. A feira é uma oportunidade de conversar diretamente com diretores de admissão das universidades, tirar dúvidas e conhecer as instituições. Orientadores do EducationUSA estarão disponíveis para explicar o processo de candidatura, provas e bolsas de estudo.

Representantes do Consulado-Geral dos EUA em Porto Alegre prestarão esclarecimentos sobre o processo de solicitação do visto de estudante. A feira é gratuita e as inscrições devem ser feitas no site: bit.ly/3J30jWF.