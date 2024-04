Lançamento do 34º Festival Internacional de Balonismo acontece no Palácio Piratini

Foi lançado, nesta segunda-feira (8), pela manhã o 34º Festival Internacional de Balonismo de Torres. O ato ocorreu, no Palácio Piratini, no Salão Negrinho do Pastoreio, às 10h, com a participação do prefeito Carlos Souza, da primeira-dama, Susi Souza, do secretário municipal de Turismo Dérick Machado, e demais autoridades municipais, estaduais e federais.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o secretário estadual de Turismo, Luiz Fernando Rodrigues marcaram presença na solenidade. Também estiveram presentes lideranças torrenses de diferentes segmentos. Em frente ao Palácio, cinco balões coloridos foram inflados, marcando o evento.



Este ano, o Festival será realizado entre os dias 1º e 5 de maio, de quarta a domingo, no Parque Odilo Webber Rodrigues, o Parque do Balonismo. A programação inicia às 6h30min com os primeiros voos de balões e se estende até o encerramento do dia com os shows nacionais. Ficarão na frente do Palácio, divulgando o Balonismo com a mostra de balões, os pilotos Jean Martins de Lima, Murilo Martins, Rogério Daitx, e ainda Luis Fernando Gatto, com o balão da bandeira do Rio Grande do Sul.

O evento é uma realização da Prefeitura de Torres, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, com apoio da Secretaria de Turismo do Estado e do Ministério do Turismo.