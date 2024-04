Porto Alegre recebe 650 novos patinetes elétricos

Teve início em Porto Alegre, neste sábado (6), a operação de novos 650 patinetes elétricos para serem usados em trajetos curtos pela população. Os veículos da empresa Jet, de cor azul, estarão à disposição com cerca de 120 estações digitais na região do Centro Histórico, além dos bairros Praia de Belas, Menino Deus e Cristal. Com a entrada da empresa do Cazaquistão, Porto Alegre passa a contar com três operadoras autorizadas a explorar o compartilhamento de patinetes, sem estação física, por meio de aplicativo. As empresas Whoosh e Adventure também oferecem o serviço.

Na manhã de sexta-feira (5) o prefeito Sebastião Melo (MDB) e o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, vistoriaram a operação junto ao Terminal Parobé. No local, onde diariamente cerca de 64 mil passageiros utilizam 38 linhas do transporte coletivo, os usuários podem retirar os patinetes para complementar o último trecho de seus deslocamentos, na chamada intermodalidade.

Segundo o site da prefeitura de Porto Alegre, a operação está de acordo com as normas da Resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que permite circulação com velocidade de até 20 km/h em ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, e máxima de 6 km/h em áreas de circulação de pedestres. Em acordo com a prefeitura, na Orla do Guaíba o limite será de 10 km/h.

O download do aplicativo para smartphone da empresa Jet pode ser feito pela Apple Store (para iOS) e Google Play, para celulares Android.