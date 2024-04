Brasil ultrapassa mil mortes por dengue e se aproxima de recorde histórico

O Brasil ultrapassou a marca dos mil óbitos por dengue na quarta-feira (3). No total, foram confirmadas 1.020 mortes devido à doença em 2024, sendo que outras 1.531 estão em investigação, de acordo com o Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde.

Isso quer dizer que, só nas 13 primeiras semanas de 2024, o Brasil já se aproxima dodesde o início do monitoramento dos casos pela pasta, em 2000. Atualmente, o ano com o maior número de óbitos confirmados é 2023, com 1.179 mortes.Em relação ao número de casos, contudo,. No momento, mais de 2,6 milhões casos prováveis da doença foram registrados pelo Ministério da Saúde, sendo que o recorde anterior era de 1,6 milhão, em 2015.Ainda segundo o Ministério da Saúde, o coeficiente de incidência da doença no País é de mais de mil casos por 100 mil habitantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),Apesar disso, nas últimas semanas, o cenário da dengue tem arrefecido na maior parte do País. Segundo comunicado emitido pelo Ministério da Saúde na terça-feira (2), 20 unidades federativas brasileiras apresentam tendência de estabilidade ou queda no número de casos da doença. Em contrapartida, sete ainda mostram chances de aumento.