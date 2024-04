RS registra queda recorde de homicídios e roubos em março

O mês de março teve redução histórica no número de homicídios no Rio Grande do Sul, que recuaram 40% em relação ao mesmo período de 2023, passando de 172 crimes para 103. O índice alcançado no principal indicador de criminalidade é o menor em comparação com qualquer outro mês desde o início da série histórica, iniciada em 2010. Os dados foram divulgados pelo governo do Estado nesta quinta-feira (4).



Quando analisados os recordes de baixas nos roubos a pedestres e de veículos, março pode ser considerado o mês mais seguro no Rio Grande do Sul desde 2010, quando os dados começaram a ser mensurados.



Março foi o segundo mês consecutivo que o Estado apresenta quedou nos homicídios. Porto Alegre segue como grande destaque positivo, com 73% de redução em relação a março de 2023. Outros municípios apresentaram reduções expressivas, como Passo Fundo (64%) e Tramandaí (83%). Se forem considerados os 23 municípios abrangidos pelo programa RS Seguro, que foca naqueles mais populosos e estratégicos, a queda foi de 56%.



O recuo expressivo dos homicídios em março resultou em uma redução do acumulado até o momento. O primeiro trimestre de 2024 teve 52 casos de homicídios a menos do que o mesmo período de 2023, uma queda de 10%. No caso dos municípios do RS Seguro, a queda foi de 17%.



O latrocínio (roubo seguido de morte) não teve variação estatística em março, tendo sido registrados seis casos tanto em 2023 e 2024. No trimestre, o índice teve redução de 31%. Foram 16 casos em 2023 contra 11 em 2024.



Redução da violência contra a mulher



Os feminicídios tiveram uma queda expressiva de 70% em março em relação ao mesmo mês de 2023. No período no ano passado foram registrados 10 casos de morte de mulheres em razão de gênero, neste ano foram três. Nenhuma das vítimas estava sob medida protetiva de urgência. No trimestre, a redução foi de 19%, comparando os 26 registros de 2023 com as 21 ocorrências em 2024.



Roubo a pedestre tem sétima queda consecutiva

Pela sétima vez consecutiva, o número de crimes de roubo a pedestre é o menor já registrado. Os 1.411 casos registrados em março significam uma redução de 44% em comparação com o mesmo mês em 2023.



Os roubos de veículos também registraram o menor total em relação a qualquer mês já registrado. Foram 211 casos contabilizados em março, uma redução de 48% em relação ao mesmo período de 2023. O trimestre também encerrou em queda. Enquanto no ano passado mais de mil veículos foram roubados, no primeiro trimestre de 2024 foram registrados 759 casos, uma queda de 37%.



Em Porto Alegre, houve 73 registros de roubos de veículos no mês, uma redução de 54% em comparação com os 157 casos registrados no mesmo período de 2023. Assim como no Estado, esse é o menor total da série histórica também na Capital.



As ocorrências em estabelecimentos comerciais e no transporte coletivo também tiveram importante redução no mês de março. A redução de ocorrências no comércio foi de 29%. No transporte público, a queda foi mais expressiva, com 66% de redução.



Crimes no campo seguem em baixa em todo o RS



Os crimes de abigeato (furtos cometidos no campo) registraram queda de 29% em março e de 26,5% no primeiro trimestre de 2024. Nos últimos anos, foram criadas as Delegacias de Polícia Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab), cujo trabalho é realizado atualmente em quatro unidades regionais, e a Delegacia de Polícia Online do Agro (Agrodol). A Brigada Militar tem atuação permanente de policiamento e gestão em áreas rurais e de fronteira.