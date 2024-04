Nova frente fria ingressa no RS na quinta-feira e traz instabilidade

A aproximação de uma nova frente fria irá estimular a formação de áreas de instabilidade com risco para a Metade Sul e Oeste do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (4). Na fronteira com o Uruguai, a expectativa é de chuva desde a madrugada. Há risco de temporais e o volume de precipitação poderá ser alto. Modelos projetam entre 50 e 100 mm em pontos isolados. Em contrapartida, na faixa Norte e em parte do Leste, o sol predomina e segue o abafamento. A temperatura passa dos 30°C no RS. No entanto, de forma isolada, a chuva também tende a ocorrer por essas áreas, mais provavelmente entre o fim da tarde e o turno da noite, informa a Metsul.Já em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens e o abafamento predomina. Entre a tarde e a noite, ocorrerão pancadas de chuva muito irregulares, com alguns pontos de forte intensidade. Na sexta-feira, com o deslocamento da frente fria pela região, a chuva será mais abrangente e poderá ser forte, sobretudo na primeira metade do dia. À noite, o tempo ficará firme, com declínio da temperatura.RIO GRANDE DO SULMáxima: 31°CMínima: 17°CPORTO ALEGRE Máxima: 29ºCMínima: 21°C