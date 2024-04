Hospital de Clínicas de Porto Alegre recruta pessoas com diabetes tipo 2 para pesquisa

O Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) está recrutando voluntários que tenham diabetes tipo 2 para pesquisa com intervenção de dieta. A participação inclui acompanhamento com nutricionistas e médico endocrinologista da equipe, exames para avaliação do estado de saúde, dieta individualizada e material educativo sobre alimentação saudável.