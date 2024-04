Rio Grande do Sul terá quarta-feira de calor

Uma massa de ar seco predomina no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (3) e ajuda a elevar a temperatura, com previsão de calor. O dia começa com refresco e mínima ao redor de 10°C entre a Campanha e a serra do Sudeste. Ao longo do dia, predomina o vento Norte/Nordeste mais quente, que favorece a rápida elevação da temperatura, e faz calor. As máximas em muitas regiões irão passar de 30°C. No Oeste, esquenta mais com projeção de até 35°C. Na fronteira com o Uruguai, a aproximação de uma nova frente fria provocará aumento de nuvens e poderão ocorrer pancadas de chuva. As informações são da Metsul.Em Porto Alegre, o sol irá predominar entre poucas nuvens, com expectativa de calor à tarde. Na quinta-feira (4), o tempo ficará abafado, com sol e variação de nuvens. A previsão é de voltar a chover da tarde para a noite. Não se afasta chuva forte isolada. Na sexta-feira (5), o tempo fica instável na primeira metade do dia. À noite, as nuvens se afastam e refresca na Capital.RIO GRANDE DO SULMáxima: 34°CMínima: 11°CPORTO ALEGREMáxima: 30ºCMínima: 18°C