Inversão de mão na rua Andrade Neves é proposta pela Associação Comercial de Porto Alegre

Com a proposta de melhorar a circulação de veículos no Centro da cidade, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) propõe alterações em duas vias importantes do Centro Histórico: a rua Andrade Neves e a avenida Salgado Filho. O impacto mais contundente, segundo Paulo Afonso Pereira, integrante do conselho superior da ACPA, aconteceria na Andrade Neves com a inversão de mão da via. Os motoristas vindos da avenida Salgado Filho poderiam acessar reto até o final da Andrade Neves na confluência com a rua General Câmara - a rua da Ladeira.

Na esquina da Andrade de Neves com a rua General Câmara, os condutores poderiam dobrar à direita e chegar até a avenida Mauá. Eles passariam com velocidade reduzida pelas ruas dos Andradas, Sete de Setembro e Siqueira Campos. O motorista que estiver na rua Andrade de Neves e dobrar à esquerda subiria a General Câmara em direção a Praça da Matriz ou para acessar a rua Riachuelo. "Seria mais uma opção de deslocamento para a zona Sul de Porto Alegre e contribuiria para reduzir os congestionamentos na região da avenida Borges de Medeiros", destaca.

Segundo Pereira, com o fluxo de veículos vindos da avenida Salgado Filho, no sentido bairro/Centro, poderiam ser utilizados os edifícios com vagas de garagem na Andrade Neves que, segundo o dirigente da Associação Comercial, tem hoje mais de 900 vagas de estacionamento.

Para o dirigente da Associação Comercial, a avenida Salgado Filho, uma via importante da cidade, foi transformada em parada de ônibus. "A prefeitura teria que pensar uma forma de voltar as transversais com a possibilidade de cruzar as ruas Vigário José Inácio e Marechal Floriano Peixoto", destaca. Pereira defende também que os ônibus sejam retirados da Salgado Filho e transferidos para outro ponto da Capital.

Hoje, os motoristas que estão na avenida Salgado Filho e desejam chegar até a rua Riachuelo, necessitam acessar a avenida Borges de Medeiros e entrar a direita na rua Jerônimo Coelho para finalmente chegar na Praça da Matriz ou na Riachuelo.

Na área da mobilidade urbana, a Associação Comercial de Porto Alegre, apresentou o Manifesto do Empreendedor de Porto Alegre com propostas, que segundo a entidade, dariam mais flexibilidade e contribuiriam para revitalização do Centro como é o caso da mudança de local da Estação Rodoviária de Porto Alegre com o objetivo de facilitar o acesso e o acolhimento dos viajantes. Conforme Pereira, a logística de acesso dos ônibus a Porto Alegre, oriundo de outras cidades, acaba por influir na dinâmica de acesso de pessoas e veículos ao Centro Histórico. "A qualidade do acesso tem reflexo direto no desenvolvimento de negócios, do lazer e do turismo", acrescenta.

Em nota, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que a solicitação de inversão de sentido da rua Andrade Neves, no Centro Histórico de Porto Alegre, encontra-seem estudo pela equipe técnica da Empresa para verificação de viabilidade.