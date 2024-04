Inmet alerta para temporais no RS a partir desta segunda-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a possiblidade de temporais no Rio Grande do Sul entre esta segunda-feira (01) e a manhã de terça (02). As condições estarão favoráveis a ocorrência de chuvas de moderadas a forte, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com trovoadas, possibilidade de queda de granizo e ventos entre 40 Km/h e 60 Km/h.

Os temporais devem ocorrer em áreas isoladas do Sul, Campanha, Missões, Depressão Central e Porto Alegre incluindo Região Metropolitana do Rio Grande do Sul.