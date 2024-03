Segunda-feira terá dia abafado e instabilidade no RS

A Metade Norte do Rio Grande do Sul terá um dia abafado com sol e variação de nuvens. Já na Metade Sul, a instabilidade estará presente com pancadas de chuva desde cedo. Modelos meteorológicos projetam o risco de chuva forte e temporais com rajadas de vento, raios e eventual granizo, sobretudo nas regiões Oeste, Centro e Sul, incluindo a Campanha Gaúcha. Na zona Sul do Estado, modelos projetam volumes altos de precipitação entre 50 e 100 mm com potencial de transtornos. Por outro lado, na Metade Norte, a chuva avança no turno da noite, porém de forma muito irregular e mal distribuída de forma que em muitas áreas é provável que nem chova. As informações são da Metsul.Em Porto Alegre, o sol predomina e o tempo fica abafado. As nuvens aumentam no fim da tarde. Na terça-feira, a umidade predomina com muitas nuvens e pancadas de chuva. O vento predomina mais ameno e a temperatura oscila pouco, com sensação térmica baixa. Na quarta-feira, o sol aparece com tempo abafado. Já na quinta-feira, o dia será abafado, com sol e nuvens, e há risco de chuva e temporais isolados na Capital.RIO GRANDE DO SULÍcone: Sol e raiosMáxima: 33°CMínima: 12°CPORTO ALEGRE Ícone: sol e nuvensMáxima: 33ºCMínima: 21°C